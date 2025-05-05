Мирная жительница пострадала от удара беспилотника в Курской области

В результате атаки украинского БПЛА на деревню Лещиновка Глушковского района Курской области пострадала 61-летняя жительница. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным господина Хинштейна, пострадавшая в момент удара находилась у себя дома. У нее диагностированы осколочные ранения, жительница находится в состоянии средней степени тяжести, и в ближайшее время ее доставят в медучреждение.

Сегодня утром ВСУ дважды атаковали Курскую область с помощью беспилотников. В результате погибли три мирных жителя, еще двое пострадали.

Егор Якимов