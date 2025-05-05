В Сочи установили 80-метровый «Щит Великой Победы»

В Сочи установили масштабную инсталляцию «Щит Великой Победы» с изображением Родины-матери. Памятник длиной 80 м расположен на траектории взлета и посадки воздушных судов, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В церемонии открытия участвовали представители Министерства науки и высшего образования РФ во главе с министром Валерием Фальковым, сотрудники Международного аэропорта Сочи, представители силовых структур, депутаты, члены городской администрации, военнослужащие и родственники участников СВО, а также преподаватели и студенты РУДН.

«Спасибо коллективу сочинского института за творческий, неординарный подход в создании проекта "Щит Великой Победы". В город Сочи каждый день прилетает десятки тысяч людей, многие из которых в момент приземления увидят этот символ настоящего патриотизма», — отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Конструкция будет находиться на своем месте в течение всего юбилейного 2025 года. Экипажи и пассажиры авиалайнеров смогут увидеть инсталляцию с высоты 50 м. Длина композиции составляет ровно 80 м, что символизирует количество лет, прошедших со Дня Победы 9 мая 1945 года.

Алина Зорина