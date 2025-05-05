В Черноземье 6 мая будет облачно и дождливо, от +2°С до +18°С

Во вторник, 6 мая, во всех регионах Черноземья прогнозируются облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +2°С до +18°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток прогнозируются облачность и дожди. Ночью температура составит до +10°C. Днем — до +16°C.

В Воронеже ночью синоптики обещают облачность и дождь, до +10°C. Днем будет облачность без осадков, до +18°C.

В Курске в течение суток прогнозируются облачность и дожди. Температура ночью составит до +7°C. Днем — до +16°C.

В Липецке ночью будет облачно, и может пойти небольшой дождь, до +6°C. Днем синоптики обещают облачную погоду, температура поднимется до +16°C.

В Орле ночью ожидаются облачность и дождь, до +2°C. Днем тоже будет облачно, до +14°C.

В Тамбове ночью прогнозируется облачная и дождливая погода, до +8°C. Днем синоптики обещают облачность с прояснениями. Воздух прогреется до +17°C.

Егор Якимов