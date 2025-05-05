В Техасе проголосовали за создание города Старбейз на месте космодрома Маска

Избиратели в Южном Техасе одобрили законопроект об основании нового города Старбейз на месте, где расположен частный космодром компании SpaceX, сообщает Bloomberg. Участники голосования выбрали главных должностных лиц города.

По результатам голосования 212 человек проголосовали за, 6 — против. Мэром выбрали вице-президента SpaceX по испытаниям и запуску Бобби Педен. Большинство проголосовавших — сотрудники компании Илона Маска и члены их семей, проживающие вблизи космодрома, отмечает агентство.

Территория Бока-Чика находится на самом юге Техаса, в округе Кэмерон, и прилегает к границе с Мексикой. Как пишет Bloomberg, регистрация собственного города позволит Маску и SpaceX самим устанавливать темпы развития в районе, но не избавляет от необходимости подчиняться законам штата.