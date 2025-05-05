Число жалоб на банки и МФО выросло на четверть за квартал

Центробанк (ЦБ) сообщил, что в первом квартале 2025 года количество жалоб потребителей финансовых услуг и инвесторов выросло на 23,6% и достигло почти 95 тыс. Регулятор связывает это с приостановками дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

Как пояснила пресс-служба ЦБ, в июле 2024 года регулятор для борьбы с мошенниками обязал банки приостанавливать подозрительные операции. В связи с этим с января по март число жалоб из-за приостановки ДБО выросло на 36,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года. За счет этой цифры увеличилось и общее число жалоб, связанных с банками.

Количество жалоб на микрофинансовые организации (МФО) в первом квартале выросло на 10%. «Потребители жаловались на сложности с возвратом денег при отказе от дополнительных услуг и на оформление займов без их согласия»,— пояснил регулятор.

При этом, как добавил Банк России, количество жалоб по вопросам страхования уменьшилось на 44,6%. ЦБ связывает такое сокращение с изменением процедуры оспаривания коэффициента бонус-малус — показателя безаварийного вождения, который используется при расчете стоимости ОСАГО. Кроме того, снизилось число жалоб на страхование жизни, от несчастных случаев и болезней.

Претензий к профессиональным участникам рынка стало меньше на 27,5%. В лидерах снижения оказались жалобы от инвесторов о сложностях с распоряжением активами из-за санкций. В сегменте негосударственных пенсионных фондов жалоб стало меньше на 31,4%. Количество обращений по поводу навязывания платных услуг при кредитовании уменьшилось на 42,2%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Перевод за линию антифрода».

Петр Бузлаев