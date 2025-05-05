Премьер Румынии выступил за выход социал-демократов из правящей коалиции

Премьер-министр Румынии, председатель Социал-демократической партии (СДП) Марчел Чолаку выступил за выход однопартийцев из правящей коалиции. Предложение прозвучало на фоне проигрыша кандидата от коалиции Крина Антонеску в первом туре президентских выборов. В случае выхода СДП глава правительства уйдет в отставку.

По словам Марчела Чолаку, одна из целей проевропейской правящей коалиции состояла в том, чтобы выдвинуть своего кандидата на должность президента Румынии. «Одна из двух целей не была достигнута. Следовательно, коалиционное соглашение было выполнено лишь частично. Сегодня, оценив голосование румын, я предложу партии СДП выйти из этой коалиции. Если они проголосуют, естественно, я подам сегодня же прошение об отставке исполняющему обязанности президента»,— сказал премьер-министр журналистам (цитата по Adevarul).

По итогам первого тура президентских выборов, состоявшихся 4 мая, лидер крайне правой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион получил почти 41% голосов. В случае победы он обещал предложить кандидатуру близкого ему по взглядам Кэлина Джорджеску на пост премьера. Во второй тур, который пройдет 18 мая, господин Симион прошел вместе с независимым кандидатом, мэром Бухареста Никушором Даном.

Марчел Чолаку возглавляет румынское правительство с июня 2023 года. После парламентских выборов он был вновь назначен премьер-министром, в правительство которого вошли проевропейские Социал-демократическая партия, Национал-либеральная партия и Демократический союз венгров Румынии. Коалиция планировала не допустить к власти крайне правые политические силы, чьи рейтинги продолжают расти.

Подробнее — в материале «Ъ» «Румыния становится все правее».

Лусине Баласян