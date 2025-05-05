В Новороссийске стартовали работы по ямочному ремонту дорог

Работы по устранению ям и просадок на дорогах в Новороссийске ведутся в центре и на окраинах города. Об этом в своем Telуgram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Ремонт начался сразу с наступлением подходящих условий. Из-за большого объема работ сначала устраняли самые проблемные участки. Во втором квартале планируем отремонтировать еще множество дорог, включая асфальтирование на улице Стартовая, которое завершат до конца мая»,— написал господин Гавриков.

В апреле этого года были отремонтированы участки на улицах Магистральная, Элеваторная, Робеспьера, Пушкинская, Васенко, Казанский, Менжинский, Уварова, Мира и других. Также устранены просадки на улицах Советов, Центральная, в Цемдолине, Шоссейная, в селе Мысхако, на 8-й Гвардейской, Горького и в Цемдолине.

Алена Воробьева