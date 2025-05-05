Кубань завершила регистрацию границ муниципалитетов в ЕГРН

Краснодарский край полностью завершил внесение границ муниципальных образований в Единый государственный реестр недвижимости. В реестре зарегистрированы границы всех 426 муниципалитетов региона. Также оформлены права собственности почти на 2,5 тыс. объектов, включая автомобильные дороги, газопроводы, водопроводные и канализационные сети, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

Вице-губернатор региона Роман Лузинов отметил, что в регионе выстроена работа по наполнению Национальной системы пространственных данных. Муниципальные власти обработали информацию примерно о 570 тыс. объектах недвижимости. Из них более 114 тыс. получили регистрацию права собственности, а сведения о границах внесли в единый реестр.

В 2025 году в крае продолжатся комплексные кадастровые работы. На их проведение выделено около 34 млн руб. Работы охватят Анапу, Горячий Ключ и Краснодар, где планируется уточнить данные более 18 тыс. объектов недвижимости.

Алина Зорина