Экс-депутат заксобрания, осужденный за хулиганство, вновь просит об УДО
Соликамский городской суд рассмотрит заявление об условно-досрочном освобождении бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева. Как сообщает портал properm.ru, заседание назначено на 16 мая. Ранее господин Телепнев, осужденный за хулиганство, трижды пытался обжаловать приговор.
Фото: Дмитрий Астахов
В марте 2023 года Ленинский суд Перми признал Александра Телепнева виновным в хулиганстве и приговорил к четырем годам колонии строгого режима. Преступление обвиняемый совершил в ночь на 30 апреля 2022 года. Находясь в пермском баре «Наташа», экс-депутат стал кидаться мебелью и посудой в посетителей и персонал. В результате пострадали сотрудник и клиент заведения. Позже потерпевшие заключили с господином Телепневым мировое соглашение, им возместили ущерб.
18 марта 2024 года Соликамский суд смягчил наказание бывшему депутату, заменив ему колонию строгого режима на колонию-поселение. До этого Александр Телепнев пытался обжаловать приговор трижды, однако заявления остались без удовлетворения. В частности, в прошлом году Александр Телепнев подал ходатайство о замене колонии-поселения принудительными работами, однако в апреле того же года Соликамский суд прекратил производство по материалу — ходатайство было отозвано адвокатом господина Телепнева.