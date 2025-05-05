Экс-депутат заксобрания, осужденный за хулиганство, вновь просит об УДО

Соликамский городской суд рассмотрит заявление об условно-досрочном освобождении бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева. Как сообщает портал properm.ru, заседание назначено на 16 мая. Ранее господин Телепнев, осужденный за хулиганство, трижды пытался обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

В марте 2023 года Ленинский суд Перми признал Александра Телепнева виновным в хулиганстве и приговорил к четырем годам колонии строгого режима. Преступление обвиняемый совершил в ночь на 30 апреля 2022 года. Находясь в пермском баре «Наташа», экс-депутат стал кидаться мебелью и посудой в посетителей и персонал. В результате пострадали сотрудник и клиент заведения. Позже потерпевшие заключили с господином Телепневым мировое соглашение, им возместили ущерб.

18 марта 2024 года Соликамский суд смягчил наказание бывшему депутату, заменив ему колонию строгого режима на колонию-поселение. До этого Александр Телепнев пытался обжаловать приговор трижды, однако заявления остались без удовлетворения. В частности, в прошлом году Александр Телепнев подал ходатайство о замене колонии-поселения принудительными работами, однако в апреле того же года Соликамский суд прекратил производство по материалу — ходатайство было отозвано адвокатом господина Телепнева.