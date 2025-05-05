Дональд Трамп включил кино

Дональд Трамп хочет ввести тарифы на кино. По его словам, 100-процентные пошлины должны коснуться любых фильмов, которые «производят за рубежом и привозят в США». В своей соцсети Truth Social американский президент написал, что Голливуд опустошается. Другие страны создают стимулы, чтобы переманить кинематографистов. И это Трамп назвал угрозой национальной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annabelle Gordon / Reuters Фото: Annabelle Gordon / Reuters

О том, кого на самом деле могут коснуться пошлины, рассуждает гендиректор российского представительства компании Comscore, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев: «В американском кинопрокате доминируют Голливуд и независимые американские студии, которые обеспечивают 90% контента для американского зрителя. Европейское, азиатское кино — если какие-то картины и представлены в американском кинопрокате, то очень ограниченно, скорее, в рамках узкого платформенного релиза. С чем тут по большому счету бороться?

Опасения звучат насчет того, что редкий американский фильм можно назвать полностью произведенным в Америке. Это структура функционирования современной киноиндустрии, американского кинопроизводства. В частности, команды, которые работают над анимационными проектами, спецэффектами, какие-то CGI-студии, все они разбросаны по миру. Это и Китай, и Индия, и Филиппины, и Малайзия, и Казахстан, и Россия, и Турция, и так далее — то есть огромное количество стран, где были созданы производственные хабы, которые нарастили свою экспертизу, вышли на определенный уровень качества.

Они получают заказы от крупнейших международных игроков, потому что внутри Соединенных Штатов имеющиеся команды по CGI, по анимации и так далее не справляются с тем объемом работы, который необходимо производить. Возвращение каких-то объемов работ, ушедших за пределы Соединенных Штатов, обратно — это укладывается в ту политику, которую Трамп сейчас пытается проводить. Но ситуация не решается введением 100-процентных пошлин на какие-то зарубежные фильмы. Это долгий системный процесс, который сопровождается разработкой плана и его реализацией».

CNN уточняет, что фильмы не считаются товарами, поэтому их нельзя по-настоящему обложить пошлинами. Но существуют различные нетарифные инструменты, торговые барьеры, которые применяют и к услугам. И в этом смысле ограничения могут быть любыми, говорит адвокат, партнер Digital & Analogue Partners Екатерина Смирнова: «Перечень этих заградительных барьеров открытый. И там могут быть разные условия. Например, закон, который обязал TikTok локализовать все данные и раскрыть алгоритмы, есть не что иное, как такой же заградительный барьер. Это может быть требование о национальном присутствии, когда держатель бизнеса должен быть гражданином страны, либо бизнес должен зарегистрировать филиал, представительство. Это требование по лицензированию, потому что для иностранных компаний-производителей фильмов, например, может быть предусмотрена более строгая процедура. И, конечно, любые ценовые барьеры, когда у тебя есть требование по дистрибуции не ниже определенной суммы.

Мы должны учитывать несколько обстоятельств. Первое — популизм 100%. Второе — все это ведь можно начать только с кино, а потом распространить на стриминговые сервисы и все, что связано с формированием публичной повестки. Третье — формулировка условий. Как они будут разработаны и установлены по отношению к индустрии? И будут ли, например, граждане США, которые являются резидентами Торонто, подпадать под эти заградительные барьеры или нет? Или какой процент сцен должен быть снят на территории США, а какой допустимый процент вне территории США?»

Самый кассовый зарубежный фильм в американском прокате —«Крадущийся тигр, затаившийся дракон», который вышел больше 20 лет назад. В Соединенных Штатах он собрал $128 млн. В общем рейтинге американского бокс-офиса фильм находится на 553-ем месте.

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Илья Сизов