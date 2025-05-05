Мяч с автографами трех футболистов из Европы продают в Петербурге за 11 млн рублей

Частный продавец ищет нового владельца для футбольного мяча с автографами трех европейских футболистов. Это Алессандро Дель Пьеро (Италия), Фабьен Бартез (Франция) и Рууд Ван Нистелрой (Нидерланды).

За лимитированное призовое издание марки чипсов Pringles запросили 11 млн рублей. Петербуржец подчеркнул, что компания выпустила всего 2000 таких мечей по всему миру. Продавец предполагает, что у него на руках последний живой экземпляр.

Pringles провел акцию «Евромания» в 2004 году. Она была приурочена к чемпионату Европы по футболу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ФК «Зенит» одержал важную победу в матче 27-го тура чемпионата России, обыграв на своем поле «Пари НН» со счетом 2:1.

Татьяна Титаева