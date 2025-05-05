«Зенит» добил соперника головой

«Зенит» одержал важную победу в матче 27-го тура чемпионата России, обыграв на своем поле «Пари НН» 2:1. Оба гола забил нападающий Александр Соболев, который пережил по ходу матча падение и триумф. Петербуржцам пришлось отыгрываться, но они, завоевав три очка, сохранили призрачные шансы на чемпионский титул, хотя сократить отставание от «Краснодара» не удалось — он тоже свой матч выиграл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды «Зенит» Александр Соболев (в центре) забивает свой второй мяч во время матча

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Игрок команды «Зенит» Александр Соболев (в центре) забивает свой второй мяч во время матча

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Очень тяжелый финиш получается у «Зенита». Даже победы над аутсайдерами даются с большим трудом. Матч с «Пари НН» — как раз из той же серии. Команда белорусского тренера Виктора Гончаренко ведет упорную борьбу за сохранение прописки в высшем эшелоне российского футбола и приехала в Петербург, чтобы любой ценой добыть очки. К тому же ей в самом начале матча удалось открыть счет. Вячеслав Грулев, бывший форвард московского «Динамо», опасно атаковал ворота, голкипер «Зенита» Евгений Латышонок отразил удар, но борьбу в воздухе выиграл Никита Каккоев, воспитанник академии «Зенита», выступающий за нижегородский клуб, и Грулев повторным ударом поразил цель.

У «Зенита» вся игра в первом тайме сводилась к навесам на Александра Соболева в чужую штрафную. Тренер Сергей Семак оставил на скамейке других форвардов — Матео Кассьерру и Лусиано, хотя они забивают чаще. Видимо, хотел усилить с помощью них давление во втором тайме. И рассчитывал на умение Соболева играть «на втором этаже», так как у «Пари НН» — высокорослые центральные защитники, с которыми непросто бороться. Но у экс-нападающего московского «Спартака» до перерыва ничего не получалось. Даже если и получалось, когда он сам создавал себе моменты, он сам же их «запарывал», не забивая, казалось бы, из стопроцентных ситуаций. Болельщики «Зенита» на трибунах и у экранов «сложили» на Соболева все ругательства.

Тем не менее Семак не заменил его после первого тайма. Верил в форварда, который выглядит для многих «инородным телом», до конца. И Соболев отблагодарил его за это. Забил во втором тайме два красивых гола головой после фланговых навесов. И очень важных для «Зенита». Благодаря им команда осталась в чемпионской гонке. Правда, уверенности в том, что она ее выиграет, по-прежнему мало. «Краснодар» после поражения от «Зенита» в Петербурге (1:4) не оступается и опережает главного конкурента на четыре очка. В минувшем туре «быки» обыграли дома неуступчивый «Рубин» 2:1. Им предстоят сложные матчи с ЦСКА и «Оренбургом» в гостях, с московским «Динамо» на выезде, но в одном из них все же можно потерять очки — запас останется. И пока складывается ощущение, что команда тренера Мурада Мусаева «поймала» чемпионское везение: судьи назначают пенальти в ворота ее соперников, их удары отражает штанга ворот «Краснодара» или его вратарь берет пенальти на последних минутах встречи. Фортуна очень благоволит «Краснодару». И его лидеры в хорошей форме.

У «Зенита» права на ошибку нет. В оставшихся матчах — против махачкалинского «Динамо» и «Ростова» в гостях, против «Ахмата» дома — надо во что бы то ни стало побеждать и рассчитывать на осечки конкурента. Игра сине-бело-голубых сейчас мало позволяет надеяться на то, что они «вырвут» на финише 12 очков, хотя соперники у «Зенита» не самые сильные. К тому же в матче с «Пари НН» получил травму Вендел — один из лидеров команды. Бразилец повредил бедро. Позиция атакующего полузащитника и так в «Зените» дефицитная, а заменить на поле Вендела особенно сложно: он проделывает большой объем работы. Остается надеяться на то, что Семак перестроит игру, и роль лидера в атаке возьмет на себя Максим Глушенков. Пока у него это не получается. В матче с «Пари НН» Глушенкова заменили после первого тайма. Может, потому что он был на желтой карточке, полученной за откидку мяча.

«Зенит» сыграет матч с махачкалинским «Динамо» в ближайшую субботу, следом за ними на поле выйдут ЦСКА и «Краснодар». Интрига в борьбе за чемпионство пока жива.

Кирилл Легков