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«Зенит» добил соперника головой

Александра Соболева

«Зенит» одержал важную победу в матче 27-го тура чемпионата России, обыграв на своем поле «Пари НН» 2:1. Оба гола забил нападающий Александр Соболев, который пережил по ходу матча падение и триумф. Петербуржцам пришлось отыгрываться, но они, завоевав три очка, сохранили призрачные шансы на чемпионский титул, хотя сократить отставание от «Краснодара» не удалось — он тоже свой матч выиграл.

Игрок команды «Зенит» Александр Соболев (в центре) забивает свой второй мяч во время матча

Игрок команды «Зенит» Александр Соболев (в центре) забивает свой второй мяч во время матча

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Игрок команды «Зенит» Александр Соболев (в центре) забивает свой второй мяч во время матча

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Очень тяжелый финиш получается у «Зенита». Даже победы над аутсайдерами даются с большим трудом. Матч с «Пари НН» — как раз из той же серии. Команда белорусского тренера Виктора Гончаренко ведет упорную борьбу за сохранение прописки в высшем эшелоне российского футбола и приехала в Петербург, чтобы любой ценой добыть очки. К тому же ей в самом начале матча удалось открыть счет. Вячеслав Грулев, бывший форвард московского «Динамо», опасно атаковал ворота, голкипер «Зенита» Евгений Латышонок отразил удар, но борьбу в воздухе выиграл Никита Каккоев, воспитанник академии «Зенита», выступающий за нижегородский клуб, и Грулев повторным ударом поразил цель.

У «Зенита» вся игра в первом тайме сводилась к навесам на Александра Соболева в чужую штрафную. Тренер Сергей Семак оставил на скамейке других форвардов — Матео Кассьерру и Лусиано, хотя они забивают чаще. Видимо, хотел усилить с помощью них давление во втором тайме. И рассчитывал на умение Соболева играть «на втором этаже», так как у «Пари НН» — высокорослые центральные защитники, с которыми непросто бороться. Но у экс-нападающего московского «Спартака» до перерыва ничего не получалось. Даже если и получалось, когда он сам создавал себе моменты, он сам же их «запарывал», не забивая, казалось бы, из стопроцентных ситуаций. Болельщики «Зенита» на трибунах и у экранов «сложили» на Соболева все ругательства.

Тем не менее Семак не заменил его после первого тайма. Верил в форварда, который выглядит для многих «инородным телом», до конца. И Соболев отблагодарил его за это. Забил во втором тайме два красивых гола головой после фланговых навесов. И очень важных для «Зенита». Благодаря им команда осталась в чемпионской гонке. Правда, уверенности в том, что она ее выиграет, по-прежнему мало. «Краснодар» после поражения от «Зенита» в Петербурге (1:4) не оступается и опережает главного конкурента на четыре очка. В минувшем туре «быки» обыграли дома неуступчивый «Рубин» 2:1. Им предстоят сложные матчи с ЦСКА и «Оренбургом» в гостях, с московским «Динамо» на выезде, но в одном из них все же можно потерять очки — запас останется. И пока складывается ощущение, что команда тренера Мурада Мусаева «поймала» чемпионское везение: судьи назначают пенальти в ворота ее соперников, их удары отражает штанга ворот «Краснодара» или его вратарь берет пенальти на последних минутах встречи. Фортуна очень благоволит «Краснодару». И его лидеры в хорошей форме.

У «Зенита» права на ошибку нет. В оставшихся матчах — против махачкалинского «Динамо» и «Ростова» в гостях, против «Ахмата» дома — надо во что бы то ни стало побеждать и рассчитывать на осечки конкурента. Игра сине-бело-голубых сейчас мало позволяет надеяться на то, что они «вырвут» на финише 12 очков, хотя соперники у «Зенита» не самые сильные. К тому же в матче с «Пари НН» получил травму Вендел — один из лидеров команды. Бразилец повредил бедро. Позиция атакующего полузащитника и так в «Зените» дефицитная, а заменить на поле Вендела особенно сложно: он проделывает большой объем работы. Остается надеяться на то, что Семак перестроит игру, и роль лидера в атаке возьмет на себя Максим Глушенков. Пока у него это не получается. В матче с «Пари НН» Глушенкова заменили после первого тайма. Может, потому что он был на желтой карточке, полученной за откидку мяча.

«Зенит» сыграет матч с махачкалинским «Динамо» в ближайшую субботу, следом за ними на поле выйдут ЦСКА и «Краснодар». Интрига в борьбе за чемпионство пока жива.

Кирилл Легков

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