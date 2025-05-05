Греция опровергла сообщения СМИ о возможных поставках систем Patriot Киеву

Афинское правительство официально опровергло сообщения о планах передать Украине свои системы противовоздушной обороны Patriot. Агентство Reuters со ссылкой на источники в греческом правительстве сообщило, что Греция не рассматривает возможность поставки этих комплексов Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

«О поставках на Украину систем Patriot из Греции не может быть и речи»,— заявил неназванный греческий чиновник. Афины предпочитают сохранять имеющиеся системы Patriot, учитывая собственные оборонные задачи, особенно в связи с напряженными отношениями с соседней Турцией. По словам собеседника Reuters, Греция не готова усугублять свою ситуацию, отправляя ценные системы в зону боевых действий на Украине.

О возможных поставках Украине систем ПВО из Греции также сообщали источники Reuters. По словам собеседника агентства, среди поставщиков рассматриваются и США.

На сегодняшний день Украина располагает восемью системами Patriot, из которых две проходят ремонт. Украина активно просит новые поставки для укрепления своей противовоздушной обороны, однако, по мнению греческой стороны, передача комплексов пока невозможна.