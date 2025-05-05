Минфин назвал самые «бережливые» министерства Свердловской области

Министерство финансов Свердловской области провело ежегодную оценку качества управления государственными и муниципальными финансами в 2024 году, выявив наиболее эффективные ведомства, сообщили в пресс-службе минфина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Большинство распорядителей бюджетных средств попали в группу с высоким уровнем качества финансового менеджмента, остальные — в группу с приемлемым качеством. В числе лидеров рейтинга: минсоцполитики, министерство инвестиций и развития, министерство культуры, министерство физкультуры и спорта, департамент информационной политики, управление архивами и другие.

«Эффективное использование бюджетных средств — важнейшая задача, результаты которой влияют на качество жизни в регионе. Поэтому уровень финансового менеджмента наших министерств и ведомств находится на постоянном контроле Минфина»,— сообщил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Кроме того, был представлен список министерств с приемлемым уровнем финансового менеджмента. В их числе оказались: департаменты по охране и контролю животного мира, по развитию туризма и по труду. В списке были и девять министерств, в частности, министерство образования, министерство промышленности, минздрав, министерство транспорта и министерство строительства.

Самый низкий уровень по оценке минфина получило только одно подразделение — ЗАГС.

Полина Щуцкая