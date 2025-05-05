В Сочи к 80-летию Победы обновили мемориал «Скорбящая мать»

В Адлерском районе Сочи открыли обновленный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне мемориал «Скорбящая мать». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В мероприятии участвовали представители администрации района, депутаты Городского Собрания, члены армянской общины «Севан», жители ТОС «Веселое», военнослужащие Сочинского гарнизона, участники специальной военной операции и юнармейцы.

Мемориал «Скорбящая мать» олицетворяет вечную боль и надежду, связанную с тем, что свыше 6,5 тыс. адлерцев ушли на фронт. Большинство из них погибли в боях. В Год защитника Отечества и в честь 80-й годовщины Победы особое внимание уделяется благоустройству объектов военной истории, отметил глава Адлерского района Дмитрий Сбитнев.

Реконструкция памятника в поселке Веселое была осуществлена при поддержке депутатов Городского собрания Сочи и районного отделения «Союза Армян России». В ходе благоустройства обновили парковую мебель, покрасили обелиски, высадили новые растения и цветы, а также провели санитарную обрезку деревьев.

Мария Удовик