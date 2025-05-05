ННГУ узаконил свою научную базу в Крыму

По заявлениям нижегородского теруправления Росимущества и ННГУ имени Н.И. Лобачевского признано право собственности Российской Федерации на земельный участок площадью 5,5 тыс. кв. м на южном склоне хребта Балалы-Кая близ Феодосии в республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На этой горной территории в начале 1970-х годов был основан полигон «Карадаг» для радиоастрономических исследований Горьковского научно-исследовательского радиофизического института (НИРФИ). В 2016 году НИРФИ вошел в состав Нижегородского госуниверситета.

Арендовавший территорию вуз последние годы спорил с властями Крыма и города Феодосии, чтобы сначала поставить на кадастровый учет лабораторный домик-мастерскую для ремонта оборудования, а затем и закрепить земельный участок за Федерацией в научно-исследовательских целях.

Иван Сергеев