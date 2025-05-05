Президент Кубы возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Накануне кубинский лидер прибыл в Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Россию Мигель Диас-Канель Бермудес прилетел по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Глава дружественного государства возложил цветы к монументу, а также оставил запись в Книге почетных гостей.

«Солдаты, которые отважно сражались и погибали за этот город, вписали свои имена в мировую историю героизма. Эти страницы истории заслуживают уважения и восхищения со стороны всех стран мира»,— сказал президент Кубы.

Дарья Астанина