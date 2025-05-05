В Казани Росгвардия организовала акцию «Парад у дома ветерана» ко Дню Победы

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Управления Росгвардии по Татарстану провели традиционную акцию «Парад у дома ветерана». Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Мероприятие прошло при участии военного оркестра Приволжского округа ВНГ под руководством заслуженного артиста Республики Татарстан майора Вадима Кравчука, волонтеров движения «Волонтеры Победы», кадетов школы имени Героя СССР Б. К. Кузнецова и студентов Казанского педагогического колледжа.

Начальник Управления генерал-лейтенант полиции Рустем Гумеров и его заместитель полковник полиции посетили ветеранов ВОВ Мануила Давлетшина и Валентину Маркину. Они вручили им памятные подарки, продуктовые наборы и выразили благодарность за героизм, благодаря которому сохранен мир.

Торжества прошли во дворах домов, где живут ветераны. Росгвардейцы рассказали о боевых заслугах фронтовиков, а музыканты исполнили песни военных лет. Волонтеры и учащиеся подготовили танцы, стихи и музыкальные номера, посвященные Победе.

Артём Дергунов