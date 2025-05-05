Яблоки на снегу

Россияне могут остаться без «антоновки» — урожаю угрожают майские заморозки. Портал «Агроинвестор» сообщает, что пострадать от минусовых температур по ночам и снега могут фрукты и ягоды. Например, яблони сортов «жигулевское», «антоновка» и «белый налив» сейчас находятся в фазе раскрытия центрального цветка. А вишни — в фазе цветения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Для большинства культур критичной считается температура ниже -5, а в центральном регионе она держалась на уровне -2. Это дает надежду на то, что урожай пострадает несильно. Тем не менее, сборы аграриев будут меньше, чем ожидалось, полагает руководитель проекта «Ягодная академия», генеральный директор информагентства Fruitnews Ирина Козий: «Весной прошли уже две серьезные волны заморозков. В первую, в начале апреля, наибольший урон был нанесен ранним сортам косточковых культур в южных регионах России, которые цвели в тот момент. В начале мая прошла еще одна волна заморозков по центральной части страны. Пострадали косточковые и семечковые культуры, которые в этот момент тоже уже цвели. Семечковые — это яблоки, груша и айва. Косточковые — вишня, черешня, абрикосы, персики.

Насколько серьезно это отразится на будущем урожае? Поскольку морозы не были сильными, мы, скорее всего, говорим не о каком-то тотальном уничтожении, а о снижении урожая. Более того, после катастрофической ситуации 2024 года многие производители уже были готовы и старались защитить свои насаждения от заморозков, проводя необходимые технические мероприятия, обработки, которые подстегивают жизнедеятельность растений до и после морозов. Нет ли риска нехватки фруктов, ягод в этом сезоне? Если мы говорим о большинстве косточковых культур, за исключением сливы, пожалуй, то свыше 90% этих фруктов у нас импортируется.

И, соответственно, для черешни, абрикосов, персиков более важны погодные условия не в России, а, например, в Турции. И вот здесь все плохо, потому что в сезоне 2025 года турецкие производители абрикосов, например, пострадали очень серьезно».

В прошлом году российские аграрии запланировали посадить почти 290 тыс. га картофеля. К концу апреля было высажено уже 20% площадей, сообщают профильные онлайн-площадки. Майское похолодание может притормозить дальнейшие работы, а уже взошедший картофель в некоторых южных регионах уже пострадал от низких температур, говорят эксперты.

Но в Картофельном союзе считают урон незначительным и прогнозируют даже увеличение урожая по сравнению с 2024-м. Картофель ранних сортов появится на прилавках уже в начале июня — на две недели раньше обычного. Овощи выращиваются в основном в защищенном грунте. Перепады температур им не страшны, пояснил президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников: «По овощам защищенного грунта все нормально. Несмотря на недостаток солнца и переменчивую погоду, объемы сохранились на уровне 2024 года с небольшим плюсом из-за нововведенных теплиц.

Докручивается, завершается проект: порядка 150 га новых теплиц появилось по России. И даже эти 150 га все-таки дают прибавку общей валовой прибыли по стране. Изменилась структура: огурцов стало чуть больше и цена ниже прошлого года. А по томатам цена низкая остается за счет укрепления рубля и более доступного импорта».

Немного сместился сезон и на виноградниках. Ягоды в 2025 году появятся позже, чем обычно, прогнозирует главный винодел компании «Дербент Вино» Шамиль Алиев: «Даже в некоторых горных районах Южного Дагестана была минусовая температура с выпадением мокрого снега, который несколько дней держался на вершинах. Не было теплой весны буквально до мая. Даже первомайские праздники оказались прохладными —+6 …+10. Полевые работы, химзащита не прекращается.

Все идет по плану, но на неделю-полторы распускание почек и цветение, думаю, будет задерживаться».

Катастрофическим игроки сельхозрынка называют 2024-й. Тогда сильные заморозки были до середины мая. Пострадал урожай в 41 регионе страны. По данным Национального плодоовощного союза, часть хозяйств потеряли до 90% планируемого урожая. А в некоторых из них погиб не только урожай, но и деревья. Влияние погоды этой весной можно будет оценить только через несколько недель, когда закончится период цветения.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова