Инвестфонд 3G Capital купил Skechers за $9,4 млрд

Инвестфонд 3G Capital покупает американского производителя спортивной обуви и одежды Skechers. Как отмечает Reuters, общая сумма сделки достигает $9,4 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Закрытие сделки намечено на третий квартал текущего года. После этого Skechers, вышедшая на биржу в 1999 году, вновь станет частной компанией.

По условиям соглашения 3G Capital заплатит за каждую выкупаемую акцию Skechers $63 наличными, что на 28% дороже их цены на момент закрытия торгов пятницы, 2 мая. После сообщения о сделке акции производителя выросли на 26%.

Инвестфонд 3G Capital контролирует бразильский миллиардер Жорже Паулу Леманн. Ранее фонд совершал крупные инвестиции в такие компании, как Kraft Heinz, Burger King, Anheuser-Busch InBev.

Skechers — третий в мире производитель обуви по размеру выручки. По итогам прошлого года она составила $8,97 млрд. В апреле компания отозвала свой прогноз на текущий год из-за введения импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом. Skechers отметила, что «текущая среда слишком динамична, чтобы планировать финансовые результаты». Компания также сообщала о снижении ее продаж в Китае. Даже с учетом сегодняшнего роста с начала года акции Skechers упали на 8%.

Яна Рождественская