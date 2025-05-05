Фестиваль ледоколов в Петербурге посетили 80 тыс. человек

В Петербурге с 1 по 4 мая прошел XI Фестиваль ледоколов. За четыре дня его посетили свыше 80 тыс. человек. Это количество в два раза больше, чем в прошлом году, когда гостями события стали 38,4 тыс. петербуржцев и гостей города, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В этом году мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По традиции оно дало старт летнему туристическому сезону в Петербурге, отметили в городской администрации. Организаторами фестиваля выступил комитет по развитию туризма при участии Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга совместно с ФГУП «Росморпорт».

У набережной Лейтенанта Шмидта были пришвартованы ледоколы «Капитан Николаев», «Мудьюг» и «Капитан Плахин». Первыми гостями арктических судов стали курские школьники, проходящие обучение в Петербурге. Затем, со 2 по 4 мая, доступ на борт ледоколов открылся для всех желающих — экскурсии проводились бесплатно. Параллельно музей «Ледокол "Красин"» представил серию тематических мероприятий в рамках фестиваля.

На протяжении всего праздника на набережной работали интерактивные площадки, фотозоны, семейные квесты и творческие мастер-классы. На главной сцене выступали исполнители, прошел фестиваль «Магия Севера» с артистами оригинального жанра, а также показ моды 1940-х.

Церемония проводов ледоколов при участии духового оркестра и барабанного шоу состоялась в воскресенье, 4 мая. Традиционно яркой частью события стал легендарный «Вальс буксиров», превративший акваторию Невы в масштабную сценическую площадку. Подробнее об этом — в фотогалерее «Ъ».

Валерия Мальцева