В марте различие в пенсионных выплатах ощутили трудоустроенные ростовчане

В марте 2025 года средняя пенсия неработающих граждан, вышедших на заслуженный отдых, оказалась на 2,8 тыс. руб. больше, чем у пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, сообщили в региональном Соцфонде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно представленным данным, усредненный размер пенсионных выплат, начисленных как работающим, так и неработающим пенсионерам, зарегистрированным в системе Соцфонда, в марте достиг 23,2 тыс. руб. Для сравнения, в январе этот показатель составлял 23,1 тыс. руб. В годовом исчислении зафиксирован рост на 2,4 тыс. руб. (в марте 2024 года – 20,8 тыс. руб.).

В частности, средний размер пенсии для трудоустроенных пенсионеров в марте составил 20,9 тыс. руб., в то время как для неработающих – 23,8 тыс. руб.

Стоит отметить, что динамика роста пенсий у работающих пенсионеров более выражена. В марте предыдущего года средние выплаты для этой категории граждан составляли 17,3 тыс. руб., что означает увеличение на 3,6 тыс. руб. за год. В то же время, для неработающих пенсионеров этот показатель в марте 2024 года составлял 21,6 тыс. руб., таким образом, годовой прирост составил 2,1 тыс. руб.

Валентина Любашенко