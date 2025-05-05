Минпромторг: продажи новых легковых автомобилей в России снизились почти на 30%

Минпромторг России опубликовал данные аналитической компании ППК по автомобильному сегменту в январе—апреле 2025 года. Согласно отчету, продажи импортных автомобилей в апреле составили 51,5 тыс. штук. Это на 40% ниже прошлогоднего показателя. За тот же период продали 65,2 тыс. автомобилей, произведенных в России (-12%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

АО «ППК» входит в группу компаний АО «Электронный паспорт».

Продажи новых легковых автомобилей за четыре месяца 2025-го сократились на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 346,4 тыс. штук. Из них 34 тыс. штук (-16%) проданы в сегменте легковых коммерческих авто, чуть больше 20 тыс. штук (-49%) — в сегменте грузовиков, 3,5 тыс. штук (-54%) — в сегменте автобусов. Отдельно приведены сведения по новым электромобилям. Их продажи сократились на 66% за отчетный период, составив 2,9 тыс. штук.

«Отмечен общий рост рынка на 25% по отношению к предыдущему месяцу. Доля российской техники по итогам января—апреля 2025 года выросла на 10 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— уточняется на сайте Минпромторга.

Подробнее о продаже авто в России — в материале «Ъ» «Скидки загружают в авто».