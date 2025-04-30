Скидки загружают в авто

Скидки на новые авто в России в среднем превысили 20%. К таким выводам пришли аналитики «Авто.ру» на основании данных первого квартала 2025 года. В среднем дисконт за оформление кредита составил 11%, за трейд-ин — 7%, а за полис каско — 2%. Однако в апреле цены на новые машины не снижались, несмотря на падение продаж, говорят собеседники “Ъ FM”. Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На складах дилеров к концу первого квартала скопилось полмиллиона машин. Столько же было и в конце 2024 года. Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что большая часть нераспроданных моделей — китайские, около 300 тыс. штук. Производители не ожидали, что рынок в этом году упадет столь сильно, поэтому запланировали большие поставки, чем нужно, говорит глава ассоциации Российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин: «Производство автомобилей занимает шесть месяцев, поэтому план принимается за год, а корректироваться может только через полгода.

Они потихоньку скапливаются на складах и не успевают продаваться. В первое полугодие мы, скорее всего, еще по инерции получим привоз автомобилей с каким-то оптимистическим прогнозом, а после мая количество машин начнет уменьшаться. Почему? Потому что уже где-то с марта и апреля многие производители начали снижать поставки».

Продажи новых машин в России падали весь квартал. И в апреле, традиционно успешном для рынка, тоже серьезно просели — примерно на 30%. Накопительный эффект ключевой ставки наконец сказался, к тому же, с нового года в очередной раз подняли размер утильсбора. Продавцы пытались компенсировать ситуацию скидками. По данным «Авто.ру», в начале года они в среднем достигали 21%, если учитывать бонусы за оформление кредита, страховку и трейд-ин. А по некоторым предложениям дисконт составлял 50%.

Но в апреле ситуация изменилась, стоимость некоторых моделей даже выросла, несмотря на невысокие продажи, говорит автоэксперт Олег Мосеев: «В первом квартале производители в основном играли в игру "снижаем цены, увеличиваем скидки", правда, не на базовые модели. В последние недели апреля проявились производители, которые на отдельные марки даже умудрились повысить цены, например, на Exeed RX — плюс 100 тыс. руб. На Avatr Changan — тоже примерно на 100 тыс. руб. Апрель принципиально не показал изменения цен в сторону снижения, при том, что рубль пока держится на уровне 82-83 руб. за доллар».

Зато из-за крепкого рубля заметно подешевели ввозимые по параллельному импорту бренды, в том числе европейские. На этом фоне вырос и спрос на услуги небольших компаний, которые привозят авто под заказ. Но они работают с физлицами и, значит, льготным утильсбором. А для остальных с 1 мая вновь ужесточаются условия. Размер утильсбора будет зависеть от средней цены авто на рынке, определять его будет Минпромторг.

Этим власти закрывают схему с заниженной ценой ввоза, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Под новые ужесточения подпадают площадки, с которых продают автомобили, ввезенные альтернативными путями — Казахстан, Киргизия и Белоруссия. Через эти страны юридические лица ввозили автомобили на продажу, пользуясь тем, что есть разные таможенные ставки или занижены фактические инвойсы. Теперь все это предлагается контролировать по единому справочнику, который составлен Минпромторгом, в котором дана среднерыночная стоимость не в России, а именно ввозная цена. Если это будет работать жестко, такая закупка автомобилей на площадке будет сходить на нет».

Возможно и изменение условий ввоза для физлиц, хотя пока об этом не говорят. Сейчас они платят утильсбор всего несколько тысяч рублей, если не продадут машину в течение года. Собеседники “Ъ FM” не исключают, что под давлением дилеров и производителей льготные условия могут пересмотрены.

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Даниил Бабкин