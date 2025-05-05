Убытки не нашли в апелляции

Банк «Траст» не смог добиться взыскания убытков с бывшего генерального директора обанкротившегося челябинского АО «Роспечать» Константина Федоринина. По мнению основного кредитора, бездействие экс-руководителя нанесло компании ущерб в размере почти 440 млн руб. Это дебиторская задолженность ряда компаний, которую бывший директор не пытался взыскивать. Константин Федоринин настаивал на том, что не имел такой возможности и необходимости, так как «Роспечать» и дебиторы входили в одну группу компаний, платежи между ними были транзитными. Апелляционный суд признал обоснованным выводы первой инстанции о том, что даже если бы руководитель предпринял все зависящие от него меры, то не добился бы взыскания долгов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вопрос о взыскании убытков с Константина Федоринина рассматривался в рамках банкротства «Роспечати» с 2022 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вопрос о взыскании убытков с Константина Федоринина рассматривался в рамках банкротства «Роспечати» с 2022 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ПАО «Национальный банк “Траст”» во взыскании 439,5 млн руб. с бывшего генерального директора Непубличного акционерного общества распространения, обработки, сбора печати Челябинской области (АО «Роспечать») Константина Федоринина. Решение было принято на прошлой неделе и опубликовано в картотеке арбитражных дел.

«Определение Арбитражного суда Челябинской области от 13 декабря 2024 года оставить без изменения, апелляционную жалобу публичного акционерного общества — без удовлетворения»,— говорится в резолютивной части постановлении апелляционного суда.

Вопрос о привлечении бывшего руководителя к ответственности в виде возмещения убытков рассматривается в рамках дела о банкротстве челябинской «Роспечати» с мая 2022 года. Изначально заявление направила конкурсный управляющий организации Ольга Мальцева. «Траст», как основной кредитор, поддерживал ее позицию в судебных заседаниях первой инстанции в «устном порядке». Апелляционную жалобу на отказ взыскать убытки с Константина Федоринина кроме банка никто не подавал.

Согласно материалам дела, по мнению конкурсного управляющего и кредитора, экс-руководитель причинил «Роспечати» убытки, не предпринимая никаких действий по взысканию дебиторской задолженности с четырех компаний, что в итоге привело к ее списанию вследствие истечения сроков исковой давности. Это АО «Ариа-АиФ» (408,4 млн руб.), АО «ПК Экстра М» (28 млн), ООО «Пресса Оренбуржья» (2,9 млн) и ООО «Коффчег» (67,1 тыс.).

Господин Федоринин требования не признал. В судебном заседании он пояснял, что «Роспечать» и компании-должники входили в единый холдинг, поэтому платежи и обязательства между организациями носили транзитный, внутригрупповой характер и не были направлены на вывод имущества.

Прежде всего, речь идет о договорах займа и цессии, заключенных в 2007–2014 годах, по которым «Ария-АиФ», являвшееся единственным акционером «Роспечати», было обязано оплатить уступленные ему права к «ПК Экстра М». «На момент возникновения задолженности деятельность должника не являлась убыточной, напротив, должник наращивал финансовые показатели, по результатам 2015–2016 годов снижая операционные и иные расходы и увеличивая прибыль непосредственно от осуществления основанного вида деятельности»,— говорится в материалах дела.

Экс-директор подчеркивал, что у него «отсутствовала возможность и необходимость» взыскания долгов, так как вопросы движения средств контролировал единственный акционер.

Арбитражный суд Челябинской области посчитал недоказанной причинно-следственную связь между бездействием бывшего директора и убытками компании, а также сам факт причинения таких убытков.

«Суд пришел к выводу о том, что если бы ответчик совершал те действия, которые указывал конкурсный управляющий, он все равно бы не получил соответствующий положительный результат в виде взыскания задолженности»,— говорится в материалах дела.

Так, в рамках дела о банкротстве «Ариа-АиФ» челябинская «Роспечать» пыталась добиться включения задолженности в реестр требований кредиторов, но получила отказ в том числе из-за аффилированности компаний.

АО «Роспечать» было создано в 1993 году в Челябинске для распространения газет, журналов, печатной и сопутствующей продукции через сеть киосков. По данным «СПАРК Интерфакс», 100% уставного капитала АО принадлежит дистрибуторской компании «Ариа-АиФ», которая в августе 2019 года была признана банкротом. В октябре 2019 года Арбитражный суд Челябинской области ввел наблюдение в АО «Роспечать» по заявлению Атовазбанка, а в мае 2020 года открыл конкурсное производство. Обе организации входили в активы бывших владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Задолженность возникла из-за того, что «Роспечать» выступала поручителем и залогодателем для холдинга «Медиа 3», принадлежавшего бизнесменам. Аффилированность всех этих организаций ранее была установлена судами. Братья Ананьевы находятся в международном розыске по делу о растрате средств Промсвязьбанка на сумму более 87 млрд руб.

Банк «Траст» стал основным кредитором АО «Роспечать» как правопреемник Атовазбанка и Промсвязьбанка. Задолженность «Роспечати» перед ним превышает 2,74 млрд. Всего в реестре требований кредиторов — 2,76 млрд руб.

В прошлом году на торгах было продан крупнейших актив компании-банкрота — здание главного офиса «Роспечати», расположенное на улице Худякова в Челябинске. Имущество за 158,5 млн руб. приобрело ООО «Строймаг» (Магнитогорск, входит в группу компаний «Магнитострой»). Также на торгах реализуют киоски и право аренды на земельные участки под ними. Сегодня в Челябинской области, по данным сервиса «2ГИС», продолжают работать более 80 павильонов. До банкротства их было около 400.

Юлия Гарипова