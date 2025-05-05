На Кубани действует четвертый класс пожароопасности
Местами в Краснодарском крае действует четвертый класс пожароопасности. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Высокая пожароопасность отмечается в северо-западных районах Кубани. Спасатели рекомендуют жителям региона не разжигать огонь в лесу и на приусадебных участках, а также в целом воздержаться от походов в лес. Родителей просят проконтролировать действия своих детей.
При обнаружении возгорания необходимо сообщить об этом экстренным службам.