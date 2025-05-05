Bloomberg: премьер Румынии покинет пост после второго тура выборов президента

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сегодня сообщит членам коалиционного правительства о готовности уйти в отставку после второго тура президентских выборов, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. Такое решение может быть принято в случае победы во втором туре главы ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симиона.

Джордже Симион победил в первом туре выборов, набрав почти 41% голосов. Тем временем кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску выбыл из предвыборной гонки. Во второй тур вместе с крайне правым политиком прошел мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99% голосов.

Как писало Reuters, депутаты Социал-демократической и Национал-либеральной партий, входящих в правящую коалицию, уже призвали Марчела Чолаку покинуть пост премьер-министра, поскольку при победе крайне правых «он больше не имеет легитимности». При этом в разговоре с журналистами господин Чолаку исключил уход в отставку.

Марчел Чолаку возглавляет румынское правительство с июня 2023 года. Джордже Симион обещал, что в случае победы на президентских выборах предложит назначить премьер-министром крайне правого Кэлина Джорджеску, считающегося на Западе пророссийским политиком и отстраненного от предвыборной гонки. При этом кандидатуру премьера должен утвердить парламент, большинство в котором принадлежит правящей коалиции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Румыния становится все правее».

Лусине Баласян