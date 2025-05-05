В Казахстане госпитализировали жену первого президента Назарбаева

Первая жена экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Сара больна, сообщил член Общественного совета Алма-Аты Рафаэль Гасанов. Издание Orda со ссылкой на источники пишет, что ее госпитализировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сара Назарбаева в 1994 году

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости Сара Назарбаева в 1994 году

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

«Спрашивают, правда ли Сара Алпысовна болеет. Да, к большому сожалению, это правда»,— написал Рафаэль Гасанов в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Чем именно болеет Сара Назарбаева, он не сообщил.

Как пишет Orda, Сара Назарбаева находится в алматинском госпитале медицинского центра управления делами президента. Источники издания уточнили, что рядом с ней находятся близкие родственники. С 2025 году в Казахстане действует закон, согласно которому информация о состоянии здоровья президентов страны и членов их семьи относится к государственной тайне.

Саре Назарбаевой 84 года. В брак с Нурсултаном Назарбаевым, который был президентом Казахстана с 1991 по 2019 год, она вступила в 1962 году. В 2023 году господин Назарбаев опубликовал мемуары, в которых рассказал о второй жене Асель Исабаевой. Они вступили в брак по мусульманскому обряду в 1999 году.