В южной столице увековечили имя огнеборца Андрея Рахова

В Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску в честь огнеборца Андрея Рахова, погибшего в зоне специальной операции, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В память о герое были открыты мемориальные знаки. Один разместили на фасаде школы №58, расположенной на ул. Содружества, а второй — на здании по ул. Еременко, где весной 2024 года появился мурал с портретом спасателя. Почтить память героя пришли его товарищи по службе, коллеги из пожарной охраны, школьные друзья, близкие, ученики и участники военно-патриотического движения "Юнармия".

Согласно сообщению, начиная с 2006 года, уроженец Ростова проживал и трудился в пожарно-спасательной части №21 Санкт-Петербурга, однако поддерживал тесные отношения с земляками и сослуживцами. Под псевдонимом «огнеборец» он вел каналы и блоги в социальных сетях, помогал пожарным Луганской и Донецкой народных республик. В феврале 2023 года Андрей Рахов пал смертью храбрых, выполняя боевые задачи в районе Угледара.

Валентина Любашенко