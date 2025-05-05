Заморозки до -1°С и дожди ожидаются в Удмуртии на этой неделе

На короткой рабочей неделе в Удмуртии прогнозируются заморозки до -1°С и дождливая погода, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. По предварительному прогнозу, в День Победы ожидаются дожди во второй половине дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В предстоящую ночь, 6 мая, в отдельных районах Удмуртии ожидаются небольшие дожди. Днем их интенсивность возрастет: осадки станут повсеместными. Температура воздуха ночью составит 7-12°С, а днем — 16-21°С (в северных районах — 11-16°С).

7 мая прогнозируется резкое похолодание. Ночью в этот день температура воздуха опустится до 1-6°С, местами возможны заморозки до -1°С. Днем температура не превысит 11-17°С. Осадков в среду не предвидится.

На следующий день, 8 мая, в отдельных районах республики возможны небольшие дожди. Ночью температура прогнозируется в пределах 2-7°С, днем — 12-18°С. 9 мая температурный фон существенно не изменится.