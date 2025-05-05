На подъезде к Керчи образовалась большая пробка из-за загоревшегося грузовика

На федеральной трассе «Таврида» в районе подъезда к Керчи загорелся грузовик после столкновения с отбойником. Пожарные локализовали огонь на площади 40 кв. м. По данным ГУ МЧС по Крыму, водитель получил травму ноги. Больше пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Глава Крыма Сергей Аксёнов, проезжавший мимо, сообщил, что в ручном режиме контролировал обстановку на месте ДТП. В настоящее время движение по трассе в сторону Симферополя восстановлено, но ситуация на дороге остается сложной. Автомобилисты пишут в социальных сетях, что пробки продолжают затруднять проезд.

Богдан Кобец