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На подъезде к Керчи образовалась большая пробка из-за загоревшегося грузовика

На федеральной трассе «Таврида» в районе подъезда к Керчи загорелся грузовик после столкновения с отбойником. Пожарные локализовали огонь на площади 40 кв. м. По данным ГУ МЧС по Крыму, водитель получил травму ноги. Больше пострадавших нет.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

Глава Крыма Сергей Аксёнов, проезжавший мимо, сообщил, что в ручном режиме контролировал обстановку на месте ДТП. В настоящее время движение по трассе в сторону Симферополя восстановлено, но ситуация на дороге остается сложной. Автомобилисты пишут в социальных сетях, что пробки продолжают затруднять проезд.

Богдан Кобец

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