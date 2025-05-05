Замначальника отдела ЖКХ Ставрополья уволена в связи с утратой доверия

Заместитель начальника отдела министерства ЖКХ Ставропольского края уволена в связи с утратой доверия по инициативе прокурора региона. Решение было принято после того, как обнаружилось хищение бюджетных средств в размере свыше 70 млн руб., сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки в действиях чиновницы обнаружены серьезные нарушения антикоррупционного законодательства. В декларациях о доходах госслужащая указывала похищенные бюджетные средства, как финансовую помощь от родителей и сожителя.

Изначально сотрудница была уволена из министерства по собственному желанию. Однако Ленинский районный суд Ставрополя удовлетворил иск об изменении формулировки увольнения.

В отношении бывшей чиновницы возбуждено уголовное дело, расследование которого контролирует прокуратура Ставропольского края.

Николай Аксенов