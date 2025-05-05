«Самая доступная по цене тольяттинская продукция — это вполне современные машины»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие опции появятся в автомобилях АвтоВАЗа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Знакомый прислал занятные фотографии. На первые майские он устроил субботник в отцовском гараже и обнаружил там кучу артефактов давно ушедшей эпохи. К потолку было подвешено лобовое стекло от «копейки»— вещь когда-то весьма ценная. Прямо с автомобиля воровали не только щетки дворников, но и эти самые стекла. У кого не было гаража, травили в углу этого стекла госномер своей машины, чтобы в случае чего было видно, что стекло украдено. На железных стеллажах бережно завернутые в газеты с портретами членов Политбюро ЦК КПСС хранились свечи, поршневые кольца, крышка распределителя зажигания, он же трамблер.

Все вышеописанные сокровища, безусловно, сейчас можно пристроить в хорошие руки — сегодня полно фанатов, которые занимаются старыми «жигами», превращая их в аппараты для дрифта. Непонятно только, что делать с канистрами, в которых тоже «на всякий случай» еще с прошлого века хранился бензин. В отличие от запчастей он едва ли сохранил свои потребительские качества и за три десятка лет, вероятно, уже распался на фракции.

Но я сейчас о другом. Если раньше главной ценностью автомобиля был сам факт того, что он у вас есть, и за это ему прощали многое, в том числе отсутствие комфорта, то сегодня самая доступная по цене тольяттинская продукция — это вполне себе современные машины. На днях АвтоВАЗ объявил о начале продаж Lada Granta в обновленных комплектациях. Многие, вероятно, удивятся, что в самой доступной по цене Lada — цена начинается от 1,1 млн руб. — могут быть не просто кондиционер, а климатическая установка, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, парктроники и камера заднего вида… И стоит все это какие-то копейки — от 7 тыс. до 70 тыс. руб. А еще у Lada Granta теперь есть функция задержки головного света — опция, которая в недружественных странах называется Follow me home («Проводи меня домой»). Ну, или «посвети, пока я отопру тот самый гараж».

Дмитрий Гронский