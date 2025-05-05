Депутаты предложили установить выплаты для детей войны и тружеников тыла

Депутаты от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) во главе с председателем партии Сергеем Мироновым сегодня, 5 мая, внесли в Госдуму законопроект. В нем предлагается предоставить социальные льготы труженикам тыла и детям войны.

Инициатива призвана закрепить государственные гарантии отдельным категориям граждан, которые пострадали в период Великой Отечественной войны и до сих пор не получали «никаких дополнительных мер социальной поддержки по федеральному законодательству». Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту. Социальную поддержку, по задумке его авторов, должны получить граждане, которым на момент окончания войны было меньше 18 лет, а также люди, которые не менее полугода проработали в тылу в период с 22 июня 1941 года по 27 января 1945 года.

Депутаты объяснили необходимость инициативы тем, что власти субъектов РФ, которые вправе устанавливать меры поддержки для отдельных категорий граждан, имеют разные финансовые возможности. В СРЗП убеждены, что это приводит к нарушению прав граждан, поэтому предлагают предоставить ежемесячную денежную выплату детям войны в размере 1 тыс. руб. вне зависимости от права на другие выплаты, а труженикам тыла — в размере 3841 руб. Законопроектом также предлагается компенсировать 25% стоимости услуг ЖКХ для данных категорий граждан. Они смогут воспользоваться указанным набором льгот, если не пользуются аналогичными мерами, которые предусмотрены региональными и федеральными законами.

Между тем в правительстве РФ сочли, что этот законопроект нуждается в «существенной доработке», поскольку вопросы социальной поддержки тружеников тыла и пожилых россиян относятся к полномочиям властей субъектов РФ. Как отмечается в официальном заключении правительства, в некоторых регионах уже установлены дополнительные меры поддержки, а труженикам тыла они предоставляются по федеральному закону «О ветеранах».

Божена Иванова