«Росатом» взыскивает с финских Fortum и Outokumpu почти 278 млрд руб.

Структуры «Росатома» 30 апреля обратились в арбитражный суд Москвы с иском к финским Fortum и Outokumpu о взыскании 277,79 млрд руб., следует из картотеки дел. На это обратил внимание «Интерфакс». В числе истцов указаны АО ТВЭЛ, АО «Русатом Энерго Интернешнл» и RAOS Project Oy. Заявление пока не принято к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В «Росатоме» «Ъ» пояснили, что исковое заявление к финским Fortum и Outokumpu касается возмещения убытков, причиненных «неправомерным расторжением» EPC-контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1», нарушениями акционерного соглашения, топливного контракта и отказом в возврате займа. В «Росатоме» напомнили, что в декабре 2022 года Совет по урегулированию споров подтвердил неправомерность расторжения EPC-контракта заказчиком в одностороннем порядке. «Росатом» продолжает работу по защите своих законных интересов и возмещению причиненных убытков в полном объеме, добавили в госкорпорации.

«Росатом» и финская Fennovoima подписали контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» мощностью 1,2 ГВт в конце 2013 года. Стоимость строительства оценивалась примерно в €7–7,5 млрд. В 2014 году «Росатом» получил 34% проекта. Но в мае 2022 года Fennovoima расторгла контракт с RAOS Project на строительство АЭС. В том же году Fennovoima потребовала от российской стороны €1,7 млрд, «Росатом» подал ответные иски на €3 млрд, и потребовал вернуть заем на €920,5 млн.