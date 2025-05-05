Блогеры заменяют зумерам профессоров

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, почему американцы скептически оценивают учебу в колледжах и университетах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joe Lamberti / AP Фото: Joe Lamberti / AP

Новое поколение студентов все меньше верит в классические колледжи, что подстегивает развитие онлайн-курсов. Согласно результатам недавнего опроса Gallup, только 36% респондентов доверяют классической системе высшего образования, хотя еще 10 лет назад доля составляла 57%, пишет Business Insider. Доля скептиков при этом выросла с 9% до 22%.

Еще одно исследование от Pew Research показало, что лишь 47% взрослых американцев считают высшее образование нужным, если оно не требует кредита. Если же необходим заем, то доля одобряющих поступление в вуз падает до 22%. Одновременно только четверть опрошенных считает, что колледж необходим для получения высокооплачиваемой работы. И это главное разочарование, с которым столкнулось поколение 20-30-летних.

Заметили изменения и преподаватели. Профессора признают: «Студенты поняли, что даже если они выберут нужную специальность и получат работу, они все равно могут работать в Starbucks». Нынешние молодые профессионалы к выпуску из университета «гораздо более осведомлены о необходимости крупных перемен, которые обеспечат им экономическую безопасность», говорит Джон Шелтон из Висконсинского университета в Грин-Бей. Еще среди студентов все больше тех, кто полагается на ChatGPT и пугается перспективы прочитать книгу.

Интересно, что при этом финансовые ожидания зумеров растут. По данным финансовой компании Empower, в 2024 году среднестатистический респондент поколения Z считал, что для достижения так называемого финансового успеха нужна годовая зарплата в районе $587 тыс., что эквивалентно 4 млн руб., а это в 10 раз больше среднего дохода в Америке. Онлайн-среда тем временем все активнее культивирует образ процветания — с яхтами, частными бортами и виллами — и предлагает растущему поколению бизнес-курсы. Онлайн-наставники призывают клиентов «сбежать из матрицы» и победить, называя большинство учащихся в вузах «тупыми болванами». Империи блогеров-миллионников же рождают новую многообещающую среду — сотни тысяч подписчиков собирают их разоблачители.

Яна Лубнина