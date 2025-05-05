Часть почв Ростовской области занесут в Красную книгу

В Ростовской области создадут Красную книгу почв, в которой будет содержаться свод сведений о состоянии, распространении и охране эталонных, редких и находящихся под угрозой исчезновения почв региона, сообщает Ведомости-Юг со ссылкой на пресс-службу донского губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

Красную книгу почв Ростовской области как официальный документ будет вести, дополнять, расширять и корректировать минсельхоз региона не реже, чем один раз в десять лет. Для координации взаимодействия исполнительных органов Ростовской области с научными организациями будет создана специальная комиссия. Решение о включении и исключении земель в перечень книги будет приниматься уполномоченным органом, уточняют в сообщении.

«По подсчетам ученых, за последние 100 лет почвы Ростовской области потеряли более 50% гумуса. Продолжается иссушение, истощение и необоснованная распашка сельхозземель, что приводит к опустыниванию и потере плодородия. При этом практически все земли сельхозназначения в Ростовской области находятся в частной собственности»,— прокомментировал зампредседателя ЗС РО, глава аграрного комитета Вячеслав Василенко.

Подобные Красные книги уже существуют в Воронежской и Волгоградской областях, Татарстане, Крыму и других регионах. По данным региональной агрохимслужбы, в Ростовской области площадь пашни составляет почти 6 млн га. При этом порядка 1 млн га почвы относятся к агроистощенным.

Валентина Любашенко