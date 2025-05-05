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В Таганроге 14 проектов инициативного бюджетирования реализуют в 2025 году

В Таганроге за 2025 год планируется выполнить 14 проектов инициативного бюджетирования. Об этом сообщили в городской администрации. Эти проекты победили

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В настоящее время уже завершены три культурных проекта. Так, в Зеленый театр имени М. Горького завезли новое звуковое оборудование, а для Дворца культуры «Фестивальный» приобрели антрактно-раздвижной занавес. Кроме того, там провели масштабную реконструкцию, отремонтировали крышу и фасад, благоустроили прилегающую территорию.

Еще один завершенный проект: скейт-парк в парке имени 300-летия Таганрога. Его оборудовали дополнительными элементами и новыми установками.

Мария Хоперская

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