В Таганроге 14 проектов инициативного бюджетирования реализуют в 2025 году

В Таганроге за 2025 год планируется выполнить 14 проектов инициативного бюджетирования. Об этом сообщили в городской администрации. Эти проекты победили

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В настоящее время уже завершены три культурных проекта. Так, в Зеленый театр имени М. Горького завезли новое звуковое оборудование, а для Дворца культуры «Фестивальный» приобрели антрактно-раздвижной занавес. Кроме того, там провели масштабную реконструкцию, отремонтировали крышу и фасад, благоустроили прилегающую территорию.

Еще один завершенный проект: скейт-парк в парке имени 300-летия Таганрога. Его оборудовали дополнительными элементами и новыми установками.

Мария Хоперская