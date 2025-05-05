В Таганроге 14 проектов инициативного бюджетирования реализуют в 2025 году
В Таганроге за 2025 год планируется выполнить 14 проектов инициативного бюджетирования. Об этом сообщили в городской администрации. Эти проекты победили
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
В настоящее время уже завершены три культурных проекта. Так, в Зеленый театр имени М. Горького завезли новое звуковое оборудование, а для Дворца культуры «Фестивальный» приобрели антрактно-раздвижной занавес. Кроме того, там провели масштабную реконструкцию, отремонтировали крышу и фасад, благоустроили прилегающую территорию.
Еще один завершенный проект: скейт-парк в парке имени 300-летия Таганрога. Его оборудовали дополнительными элементами и новыми установками.