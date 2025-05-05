Откаты довели до суда

В Москве начался судебный процесс по уголовному делу бывшего руководителя службы технадзора Юго-Восточного округа Москвы майора Олега Габова. Ему вменяют в вину получение взяток якобы от представителя поставщика бетонных и растворных смесей ООО «Эркон» «за непрепятствование работе» водителей грузовиков, обслуживающих фирму. В самой фирме утверждают, что взяткодатель к ней никакого отношения не имел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

В Люблинском суде столицы начался процесс по делу экс-руководителя службы технадзора ЮВАО майора Олега Габова. Ему инкриминируют получение взяток должностным лицом в особо крупном и крупном размере (ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Судебное заседание должно было проходить в открытом режиме, защитник Габова, однако, был недоволен присутствием прессы и ходатайствовал о закрытии процесса, аргументируя это тем, что на нем будут оглашены сведения о здоровье его клиента. Судья Юлия Лихман ходатайство удовлетворила. Отметим, что по зданию суда экс-гаишник передвигался на костылях и в реабилитационной обуви.

По данным источников “Ъ”, в январе 2024 года сотрудниками ГСУ СКР по Московской области было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения технического надзора ОГИБДД Юго-Восточного округа Москвы майора Олега Габова по подозрению в получении взятки. Кроме него фигурантом расследования стал Павел Чекменев, действовавший от имени компании--поставщика бетонных и растворных смесей «Эркон», которому инкриминировали дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Основанием для возбуждения дела стали оперативные материалы УФСБ по Москве и Московской области. Позже фигурантов дела стало больше: их число пополнили начальники отделений технического надзора ОГИБДД Южного и Юго-Восточного округов столицы Александр Шувалов и Александр Лесников. Их уголовные дела расследуются отдельно.

По данным ФСБ, полицейские в конце декабря 2022 года «вошли в преступный сговор с целью личного обогащения», решив брать откаты с ООО «Эркон», поставщика бетонных и растворных смесей, «за непрепятствование» работе водителей грузовиков, обслуживающих компанию.

По материалам дела, Павел Чекменев в конце декабря 2022 года приехал к тогда еще действовавшему полицейскому Габову на улицу Полбина, где в рабочем кабинете последнего стороны договорились о размере ежемесячного отката — 200 тыс. руб. Деньги по договоренности господин Чекменев должен был передавать занимавшему в то время должность старшего инспектора Александру Лесникову, поскольку господин Габов уже подал рапорт на увольнение из органов внутренних дел.

В результате, как было установлено в ходе предварительного следствия, представитель «Эркона» Чекменев с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года регулярно приезжал к зданию ОГИБДД на улице Полбина, где передавал господину Лесникову оговоренную сумму. Однако в октябре 2023 года «расценки» возросли, о чем офицеры ГИБДД через Александра Лесникова уведомили господина Чекменева, и тот, по материалам дела, в конце того же года передавал полицейским уже по 250 тыс. руб. в месяц. Сначала был задержан Павел Чекменев, и он согласился поучаствовать в так называемом оперативном эксперименте.

16 января прошлого года под контролем сотрудников ФСБ предприниматель договорился о встрече с господином Лесниковым для передачи очередного отката, причем на этот раз в размере 275 тыс. руб. На следующий день гаишников задержали.

Согласно информации на сайте ООО «Эркон», продукция компании использовалась при возведении таких объектов, как «Москва-Сити», парк «Зарядье», Театр имени Вахтангова и других.

Отметим, что в ООО «Эркон» ранее заявляли “Ъ”, что господин Чекменев на момент совершения предполагаемого преступления к компании никакого отношения не имел: он проработал в ней всего три недели в сентябре 2016 года, после чего был уволен по собственному желанию. «С тех пор он ни в каких отношениях с нашей компанией не состоит, не являлся и не является ее представителем,— сообщал “Ъ” директор юридического департамента ООО “Эркон” Алексей Ковин.— Сведения о якобы передаче должностным лицам ГИБДД “ежемесячных откатов” Чекменевым от лица ООО “Эркон” не соответствуют действительности». «Необходимые мероприятия госнадзора и контроля компания осуществляет исключительно в установленном законом порядке»,— добавил представитель компании.

Ефим Брянцев