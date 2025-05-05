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И ты, бритт?

США предостерегли Великобританию от сотрудничества с Китаем

Президент США Дональд Трамп выступил с программным заявлением по Китаю, пригрозив Пекину «возмездием» за многомиллиардные потери Америки в торговле с КНР при президенте Байдене. Решающее наступление на Китай ударило по отношениям США с их ближайшим союзником Британией. Архитектор тарифной политики Белого дома Питер Наварро обвинил Лондон в нежелании оказать давление на главного конкурента США, назвав Британию «уступчивым слугой» Пекина, а Китай — «вампиром». В этой ситуации Пекин призывает Лондон совместно противостоять США для «защиты международного порядка, созданного после Второй мировой войны».

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Интервью Дональда Трампа телеканалу NBC News стало его первым публичным выступлением, в котором он подробно разъяснил главные цели своей торговой политики по отношению к Китаю, с начала апреля этого года поставившей две ведущие экономики мира перед угрозой беспрецедентной тарифной войны.

«С Байденом мы каждый день теряли $5–6 млрд. Я в рекордные сроки снизил этот показатель до отличного уровня»,— заявил президент Трамп, выразив уверенность, что введенные пошлины на товары КНР «сделают США очень богатой страной».

В связи с этим он обвинил СМИ в необоснованных атаках на его тарифную политику, которая, как считает сам Трамп, заставила дрогнуть китайскую экономику, переживающую тяжелые времена. «Китайцев убивают прямо сейчас. Их полностью уничтожают. Их фабрики закрываются. Уровень безработицы у них зашкаливает. Их экономика находится в очень плохом состоянии»,— нарисовал мрачную картину ситуации в КНР президент США.

Еще одно заявление по Китаю Дональд Трамп сделал в ходе общения с прессой на борту своего самолета, вылетевшего в минувшее воскресенье из Флориды в Вашингтон.

«Я хочу справедливой сделки с Китаем, но Китай обкрадывает нас уже много лет. Так что следует подумать, ну знаете, о небольшом возмездии»,— пояснил президент.

Учитывая, что продолжение торговой войны с Китаем «до победного конца» провозглашено одной из главных целей вторых ста дней правления президента Трампа, усилия его команды направлены на то, чтобы вынудить партнеров и союзников Вашингтона присоединиться к давлению на Пекин.

Громкое заявление в адрес ближайшего союзника — Великобритании — в интервью газете The Daily Telegraph сделал старший советник президента США по торговле и производству, архитектор жесткой тарифной политики Белого дома Питер Наварро. «Если китайский вампир не сможет сосать американскую кровь, он будет сосать британскую и европейскую кровь»,— предупредил советник Трампа о рисках того, что китайские товары хлынут на рынки Великобритании и ЕС, если США перестанут их покупать. «Это очень опасное время для мировых экономик с точки зрения зависимости от Китая»,— отметил Наварро.

«Давайте признаем: Великобритания стала слишком уступчивым слугой Коммунистической партии Китая из-за "подарков с условиями", которые Китай раздает в рамках распространения своей мягкой силы»,— добавил он.

В связи с этим The Daily Telegraph связывает прозвучавшие в Вашингтоне непривычно резкие оценки политики Лондона с растущим напряжением на торговых переговорах между США и Великобританией, для которых яблоком раздора стал Китай.

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Издание напоминает, что с приходом к власти в Великобритании в июле прошлого года правительства Кира Стармера Лондон заметно активизировал связи с Пекином. Так, премьер Стармер стал первым за многие годы британским лидером, который провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а в ноябре прошлого года встретился с ним на полях саммита G20 в Бразилии.

Кроме того, за неполный год Пекин посетили глава Минфина Рейчел Ривз, глава МИДа Дэвид Лэмми, министр энергетики Эд Милибанд. В график контактов ближайших месяцев включены поездки в Китай министра по делам бизнеса и торговли Джонатана Рейнолдса и самого Кира Стармера.

Целью контактов источники в Лондоне называют «придание нового импульса развитию двусторонней торговли и инвестиций с Китаем».

В частности, одной из задач объявлено возобновление работы британско-китайского комитета по экономике и торговле (JETCO), который не собирался с 2018 года.

Китайская тема стала серьезным раздражителем в американо-британских отношениях после того, как Лондон демонстративно отказался участвовать в тарифной войне США с Китаем, что, судя по всему, стало для администрации Трампа неприятной неожиданностью и было воспринято как удар в спину.

«Китай — вторая по величине экономика в мире, и она ею останется. Я думаю, очень глупо с ней не взаимодействовать. В этом заключается подход нынешнего британского правительства»,— заявила в конце апреля газете The Daily Telegraph глава британского Минфина Рейчел Ривз, которая в январе возглавила посетившую Пекин делегацию капитанов британского бизнеса.

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«Мы посетили Пекин, чтобы улучшить возможности британских компаний, предоставляющих финансовые услуги,— получить больше лицензий, квот для британского бизнеса и заключить сделку, которая оценивается примерно в £600 млн ($800 млн) для британской экономики»,— сообщила госпожа Ривз о достигнутых на ближайшие пять лет договоренностях с Пекином.

В свою очередь, газета The Daily Mail со ссылкой на источник в британском правительстве отмечает, что Лондон отвергает позицию США, которые пытаются увязать переговоры о пошлинах с вопросом об экономическом сотрудничестве с Пекином. По словам источника газеты, правительство Великобритании будет придерживаться «прагматичного курса» на выстраивание взаимовыгодных торговых отношений с КНР.

Давление Вашингтона подталкивает Пекин и Лондон к вынужденному сближению, несмотря на то что отношения между ними осложнены многочисленными собственными серьезными кризисами и проблемами.

Список этих проблем выглядит весьма внушительным — от ситуации вокруг Гонконга до неутихающих споров о роли китайской промышленной группы Jingye в спасении от банкротства старейшей британской сталелитейной компании British Steel и продолжающихся обвинений высокотехнологичных китайских компаний в сборе секретной информации о стратегических и военных объектах в Великобритании.

В ходе состоявшегося в конце апреля телефонного разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми глава МИД КНР Ван И призвал Лондон вместе с Пекином противостоять Вашингтону для «защиты международного порядка, сформированного после Второй мировой войны».

«На фоне нынешнего бесчинства одностороннего запугивания Китай и Великобритания несут ответственность за защиту международного порядка, сформировавшегося после Второй мировой войны, международной системы с центральной ролью ООН и многосторонней торговой системы»,— заявил Ван И.

По его словам, «США используют пошлины в качестве оружия для неизбирательных нападок на разные страны, грубо нарушая правила ВТО и подрывая законные права и интересы всех стран». «Такая практика возврата отношений между странами к "закону джунглей" является поворотом времени вспять, она непопулярна и неустойчива, и все больше стран сопротивляются ей и выступают против нее»,— заявил глава китайской дипломатии.

В свою очередь, в беседе с китайским коллегой Дэвид Лэмми высказался в поддержку торгово-экономических отношений в рамках ВТО и выразил готовность развивать контакты с Пекином.

Сергей Строкань

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