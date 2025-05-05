Житель Кореновска погиб под колесами грузового поезда

На станции «Кореновск» Краснодарского края под грузовой состав попал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Информация об инциденте поступила диспетчеру 5 мая около 11:20 по мск. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось — 53-летний житель Кореновского района находился на железнодорожных путях и скончался от полученных травм на месте.

Сейчас правоохранителями устанавливаются обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Анна Гречко