«Краснодар» и «Зенит» оторвались от преследователей и продолжают борьбу за чемпионство. Южане обыграли «Рубин» (2:1), а действующий чемпион с тем же счетом взял верх над клубом «Пари НН». «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице, а «Зенит» — вторую, отставая от лидера на четыре очка. 27-й тур РПЛ завершится 5 мая матчем «Крылья Советов»—«Динамо». За развитием событий следит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

«Краснодар» сделал еще один шаг к чемпионству. И теперь для достижения заветной цели в оставшихся трех встречах южанам нужно набрать шесть очков. То есть одержать две победы. Следующим соперником «быков» будет ЦСКА, и многие эксперты считают, что победа над армейцами снимет все вопросы по поводу золотых медалей. Хотя дальше «Краснодар» ждет «Оренбург», который бьется за выживание в РПЛ, и «Динамо», еще не потерявшее шансы на бронзу. Так что у «быков» непростой календарь. Но, несмотря на это, главный тренер команды Мурад Мусаев, выглядит спокойным, и уверенным в себе:

«Вес каждой победы и каждого очка огромный, но ребята справились с давлением. Поэтому сейчас нужно чуть остыть и готовиться уже к ЦСКА».

Армейцы в рамках 27-го тура ездили в Грозный. Матч с «Ахматом» получился непростым, хотя красно-синие оформили быстрый гол. «Ахмат» отыгрался еще до перерыва, а во втором тайме обошлось без забитых мячей (1:1). Наставник ЦСКА Марко Николич потом даже уверял болельщиков, что игрой доволен: «Там было очень большое владение мячом и контроль игры. У нас старая проблема — мы не можем забивать гол. Есть куча моментов, знаем, как это надо решать».

Как решать проблему взятия ворот, Николич не объяснил, но расстроенным не выглядел. Несмотря на потерю очков ЦСКА остался на третьем месте, так как «Спартак» тоже сыграл вничью в Воронеже с «Факелом» (0:0), после чего, кстати, потерял даже теоретические шансы на чемпионство. Так что «Спартак» и ЦСКА сейчас — главные претенденты на бронзу. Если 5 мая «Динамо» обыграет в Самаре «Крылья Советов», то вполне сможет в эту борьбу включиться.

Но у ЦСКА, который в этом календарном году в чемпионате еще не проигрывал, на первый взгляд, шансов чуть больше. Сильные стороны команды под руководством Марко Николича отметил комментатор Олег Пирожков: «ЦСКА — это управляемая команда, которая знает, во что играет. Тренер четко доносит свои мысли. Это очень здорово, что он говорит по-русски свободно. ЦСКА играет прагматично, и очень хорошо использует стандарты. Это тоже черты современной команды».

«Зенит» 27-й тур прошел без осечек, обыграв на своем поле «Пари НН» (2:1). Хотя команда Сергея Семака вполне могла очков недосчитаться. В самом начале матча гости, к изумлению болельщиков и комментаторов, открыли счет. Конечно, после этого «Зенит» буквально ринулся в атаку. Но в первом тайме так и не забил. В перерыве нападающий хозяев Александр Соболев, с трудом сдерживая эмоции, пообещал изменить ситуацию: «Что-то не получается, сейчас подправят. Надеюсь, забьем не один гол».

Слово свое форвард сдержал, оформив дубль и оставив команду в чемпионской гонке. Победа «Зенита» (2:1), и громкой сенсации не случилось. Правда, 27-й тур еще раз показал, что потерять очки может любая команда, на что бы она не претендовала. Так что все ответы по поводу распределения мест в турнирной таблице мы, похоже, получим только 24 мая после последнего, 30-го тура РПЛ.

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Владимир Осипов