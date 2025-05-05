Нижегородское «Теплоэнерго» подготовило график отключения воды на 2025 год

АО «Теплоэнерго» (находится в собственности Нижнего Новгорода) 5 мая опубликовало график планового отключения горячей воды на время профилактических работ в весенне-летний период 2025 года. Ознакомиться с ним можно на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Теплоэнерго» обслуживает 53% потребителей Нижнего Новгорода за исключением Автозаводского, части Ленинского и части Нижегородского районов. Если потребитель не нашел свой адрес в списке сервиса «График отключений горячей воды», вероятно, дом обслуживает другая организация. В компании добавили также, что даты отключений могут корректироваться.

Ранее мэр Юрий Шалабаев сообщил, что отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершается 5 мая.

Галина Шамберина