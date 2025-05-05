Глава кубанского департамента СМИ рассказала о критике от блогеров

Глава департамента информационной политики Краснодарского края Галина Навазова рассказала о критике со стороны блогеров. Она отметила, что они часто высказывают недовольство в адрес региональных властей, но их замечания не конструктивные, а клеветнические, пишет «“КП”-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Есть паблики, которые исключительно за счет критики власти поддерживают свою аудиторию. Но критика разная. Есть конструктивная, она идет только на пользу», — отметила Галина Навазова.

По словам руководителя ведомства, существует и другой тип критических замечаний, направленный исключительно на увеличение популярности авторов. Она также отметила, что власти Краснодарского края спокойно реагируют даже на клевету.

Алина Зорина