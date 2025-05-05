Прикамский добытчик алмазов показал первую выручку

Пермское ООО «Алмайнинг» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток компании вырос на 24% и составил 42,9 млн руб. (в 2023-м — 34,6 млн руб.). В прошлом году общество впервые зафиксировало выручку. Этот показатель достиг 31,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Лицензию на добычу полезных ископаемых в районе Сюзевского месторождения рассыпных алмазов ООО «Алмайнинг» получило в октябре 2024 года. Компания также имеет три действующие лицензии на геологическое изучение недр в Кировской области и еще одну — на добычу полезных ископаемых в Красновишерском городском округе.

ООО «Алмайнинг» зарегистрировано в Перми в 2015 году. Основной вид деятельности — разведочное бурение, также занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина, строительными и отделочными работами. По данным «СПАРК-Интерфакс», основным учредителем общества (47% в уставном капитале) является АО «Нью Граунд». Данная компания — крупнейшая в регионе стройорганизация, специализирующаяся на фундаментах и подземных сооружениях. По 13% долей ООО «Алмайнинг» принадлежит предпринимателям Алексею Елшину, Марии Зубковой и Эрику Зосимову, еще 6% находятся в собственности Юрия Подтуркина. В число собственников общества входят также Владимир Синкин и Виталий Зуйко, они владеют по 4% долей. Руководит компанией господин Елшин.