Националист Николай Королев не признал вину в создании группировки «Белая масть»

2-й Западный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении пожизненно осужденного националиста Николая Королева (внесен в перечень террористов и экстремистов). Его обвиняют в создании террористического сообщества «Белая масть». Как передало ТАСС, фигурант не признал вину.

«Терроризм и нацистская организация — это какие-то штампы. Терроризм — это не то, как все должно трактоваться. Я не оспариваю, что обращался к соратникам, но фактически ребятам вменяют терроризм за какие-то распечатки, моменты дружбы и преданности»,— заявил Королев (цитата по «РИА Новости»).

Вместе с Королевым судят предполагаемых участников группировки: его супругу и экс-замглавы отдела НИИ военной истории Военной академии Генштаба Алексея Белкова. Также на скамье подсудимых сидят Марк Филиппов (внесен в перечень террористов и экстремистов), частично признавший вину, и еще один организатор сообщества Артем Цепп.

В обвинении говорится, что Артем Цепп создал «Белую масть» в 2016 году для сбора денег осужденным радикалам и неонацистам. Для этого фигуранты создали аккаунты сообщества в соцсетях, где оправдывали действия осужденных. Также они «героизировали и идеализировали» приговоренных к пожизненным срокам террористов.

В последний раз членов «Белой масти» арестовывали в 2024 году. Тогда правоохранители сообщили о задержании 12 членов группировки в Крыму. В сентябре 2023-го года также арестовали лидеров террористического сообщества.

Никита Черненко