МВД сообщило о задержании лидеров неонацистской группировки «Белая Масть»

Полиция задержала участников группировки «Белая Масть», которые, как утверждается, готовились к совершению серии тяжких преступлений в регионах России. При обысках у них были изъяты холодное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения и боеприпасы.

«Пресечена деятельность лидеров неонацистской группировки "Белая Масть", участники которой поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями. По предварительной информации, участники группировки готовили совершение на территории Российской Федерации серии тяжких преступлений, направленных в том числе против интересов страны»,— сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Белая масть» — это объединение осужденных и освободившихся членов ультраправых движений. В своем Telegram-канале они описывают себя как «братство между правыми узниками, находящимися в застенках». Новостная лента состоит преимущественно из новостей о судах, писем осужденных и просьбах о финансовой помощи.

По словам представителя МВД, участники группировки были задержаны в нескольких субъектах России. Среди них ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления экстремистской и общеуголовной направленности. В ходе обысков оперативники обнаружили у задержанных нацистскую символику и атрибутику, а также оружие. Также были опубликованы кадры задержаний.

Возбуждены уголовные дела по ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).