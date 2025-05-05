В Екатеринбурге в третий раз начался процесс о заказном убийстве 2000 года

Кировский райсуд Екатеринбурга в третий раз приступил к рассмотрению уголовного дела о заказном убийстве предпринимателя Алексея Зубакина, совершенном в 2000 году. На скамье подсудимых Насими Мамедов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Насими Мамедов (в центре), обвиняемый в убийстве бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году

Фото: Мария Шараева Насими Мамедов (в центре), обвиняемый в убийстве бизнесмена Алексея Зубакина в 2000 году

Фото: Мария Шараева

По версии следствия, Алексей Зубакин был расстрелян 21 декабря 2000 года, когда выходил из автомобиля Mercedes у подъезда дома по ул. Высоцкого. По данным следствия, в него выстрелили 12 раз. От полученных ранений он скончался в больнице. Следствие не смогло сразу установить лиц, причастных к убийству, поэтому расследование в 2001 году было приостановлено.

В марте 2022 года по подозрению в убийстве Алексея Зубакина были задержаны Дмитрий Дейч, Михаил Клок и Насими Мамедов. Как считает следствие, заказчиком убийства стал близкий друг и деловой партнер Алексея Зубакина Дмитрий Дейч. По версии следствия, Михаил Клок, у которого были дружеские отношения с Дейчем, поручил убийство своему 22-летнему водителю Насими Мамедову.

Насими Мамедов отрицает вину. По его словам, об убийстве он узнал в марте 2022 года, когда его задержали. Насими Мамедов говорит, что в день убийства находился в областной больнице на приеме у врача.

Кировский райсуд уже дважды рассматривал его дело: в 2023 и 2024 годах присяжные единогласно вынесли оправдательные вердикты. Однако апелляционные инстанции возвращали дело на новое рассмотрение.

Третий процесс вновь проходит с участием присяжных. На первом судебном заседании были рассмотрены прошлые показания уже покойного Дмитрия Дейча, который являлся деловым партнером Алексей Зубакина. По его словам, он заказал убийство, когда Зубакин стал претендовать на большую долю их совместного бизнеса. Тогда Дмитрий Дейч обратился к своему приятелю Михаилу Клоку, который был связан с криминалом. Заказчик передал ему деньги наличными.

Младший брат погибшего бизнесмена Виталий Зубакин на заседании суда рассказал, что деловые партнеры были дружны, а если между ними возникали конфликты по рабочим вопросам, то они быстро разрешались. По его словам, с Михаилом Клоком они были знакомы, он часто приезжал к ним в офис и постоянно с разными водителями. Одним из его водителей был Насими Мамедов.

Алена Голоднева