Оформлением Белгорода к 9 Мая займется местная предпринимательница за 7,1 млн

Муниципальное бюджетное учреждение Белгорода «Управление Белгорблагоустройство» в качестве подрядчика для праздничного оформления облцентра ко Дню Победы выбрало местную индивидуальную предпринимательницу Ольгу Мезенцеву. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Торги были признаны несостоявшимися, так как на них была подана только одна заявка. Тем не менее, контракт с предпринимательницей заключили по начальной цене в 7,1 млн руб.

Согласно документации, за два дня (с даты получения заявки) подрядчику предстоит установить 11 световых инсталляций «Звезда» высотой до 6 м. Звезды будут обновлены, профильные трубы покрашены, а на них установят светодиоды. Также подрядчик изготовит 11 новых арт-объектов. Согласно техзаданию, одна из конструкций — 3,5 м в ширину и 2,5 м в высоту — будет выполнена из профильных труб, покрытых краской, и металлического перфорированного листа. Отдельными позициями прописаны установка четырех планшетов высотой 2,6 м с УФ-изображениями и трех баннеров с широкоформатной печатью.

По данным Rusprofile, Ольга Мезенцева зарегистрировала ИП в 2023 году в Белгороде для деятельности рекламных агентств. С 2024 года ИП заключило три госконтракта с МБУ «Управление Белгорблагоустройство» на 9,9 млн руб. в сумме.

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Егор Якимов