Жительница КЧР передала мошенникам золотые слитки на сумму 1,6 млн рублей

Жительница Черкесска перевезла в Москву и передала мошенникам золотые слитки стоимостью 1,6 млн руб. Об этом сообщает региональное Главное управление МВД по Карачаево-Черкессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным полиции, аферист позвонил жительнице Черкесска, представившись сотрудником госбезопасности. Он обвинил женщину в денежных переводах лицу, подозреваемому в терроризме. После того, как потерпевшая заявила о своей непричастности, звонивший потребовал декларирования имущества, ценностей и изделий из золота во избежание уголовного преследования.

В течение нескольких суток злоумышленники различными способами убедили женщину. Находясь под психологическим давлением, потерпевшая выполнила все указания.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Николай Аксенов